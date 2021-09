Il caso Denis Bergamini tra sfera pubblica, emozioni e razionalità (Di giovedì 23 settembre 2021) Il messaggio dell’amico Matteo arriva improvviso come la prima salvifica brezza d’autunno dopo mesi di afa: si andrà a processo, a distanza di 32 anni dalla morte, per stabilire se il calciatore Donato “Denis” Bergamini si suicidò – come venne stabilito all’epoca – o fu ucciso. L’istruttoria dibattimentale avrà inizio il prossimo 25 ottobre in Corte d’Assise a Cosenza, città per la cui squadra di calcio era tesserato l’atleta originario della provincia di Ferrara. Ma cosa c’entra, direte voi care lettrici e amati lettori, tale fatto di cronaca con il mio blog sociologico? Ebbene, la risposta non certo scontata è presto articolata. E ha a che vedere con i caffè, la sfera pubblica, e, certo, le emozioni. Andiamo per ordine. Siamo alla fine del 2008. In un Caffè del centro di Cosenza iniziano a ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 settembre 2021) Il messaggio dell’amico Matteo arriva improvviso come la prima salvifica brezza d’autunno dopo mesi di afa: si andrà a processo, a distanza di 32 anni dalla morte, per stabilire se il calciatore Donato “si suicidò – come venne stabilito all’epoca – o fu ucciso. L’istruttoria dibattimentale avrà inizio il prossimo 25 ottobre in Corte d’Assise a Cosenza, città per la cui squadra di calcio era tesserato l’atleta originario della provincia di Ferrara. Ma cosa c’entra, direte voi care lettrici e amati lettori, tale fatto di cronaca con il mio blog sociologico? Ebbene, la risposta non certo scontata è presto articolata. E ha a che vedere con i caffè, la, e, certo, le. Andiamo per ordine. Siamo alla fine del 2008. In un Caffè del centro di Cosenza iniziano a ...

