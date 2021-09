Ecco le previsioni sui candidati al Nobel 2021 (Di giovedì 23 settembre 2021) (Immagine: Giorgio Parisi)Tutto pronto per l’appuntamento scientifico più atteso dell’anno: nella settimana che va dal 4 all’11 ottobre, infatti, a Stoccolma saranno annunciati i premi Nobel 2021. Si comincerà con la medicina, lunedì 4, per poi proseguire con la fisica (5 ottobre), la chimica (6 ottobre), e, a seguire, letteratura, pace ed economia (rispettivamente 7, 8 e 11 ottobre). Come di consueto, la preparazione ai Nobel è cominciata con l’assegnazione dei loro cugini minori, gli igNobel, i premi per la scienza che “prima fa ridere e poi dà da pensare”, e prosegue con l’annuncio della lista messa a punto dagli esperti di Clarivate Analytics, che hanno selezionato i candidati più papabili al Nobel misurando le citazioni ricevute dai loro lavori in altri paper scientifici e ... Leggi su wired (Di giovedì 23 settembre 2021) (Immagine: Giorgio Parisi)Tutto pronto per l’appuntamento scientifico più atteso dell’anno: nella settimana che va dal 4 all’11 ottobre, infatti, a Stoccolma saranno annunciati i premi. Si comincerà con la medicina, lunedì 4, per poi proseguire con la fisica (5 ottobre), la chimica (6 ottobre), e, a seguire, letteratura, pace ed economia (rispettivamente 7, 8 e 11 ottobre). Come di consueto, la preparazione aiè cominciata con l’assegnazione dei loro cugini minori, gli ig, i premi per la scienza che “prima fa ridere e poi dà da pensare”, e prosegue con l’annuncio della lista messa a punto dagli esperti di Clarivate Analytics, che hanno selezionato ipiù papabili almisurando le citazioni ricevute dai loro lavori in altri paper scientifici e ...

