Donne, troppo forti per rifiutare la fragilità? La riflessione di Elvira Frojo (Di giovedì 23 settembre 2021) L’onda lunga di un’estate vissuta nel desiderio di normalità ha dilatato ancora progetti e rinviato decisioni, in bilico tra incertezze e paure. Autunno, tempo di buoni propositi. C’è voglia di cambiamento ma s’intrecciano, nella realtà di tutti i giorni, rimpianto del passato e tensione verso nuovi orizzonti. La politica è alla ricerca di identità progettuale, nel contesto dei serrati programmi del governo di larghe intese di Mario Draghi. Bussola dell’azione è la ripresa dell’economia, anche sulla base dell’effetto stimato dai fondi destinati all’Italia dal Recovery plan (200 miliardi di euro). Stimata, nell’anno in corso, una crescita del Pil di circa il 6% mentre il deficit risulterebbe diminuito fino al 10%, dicono gli economisti. Il Paese guarda, quindi, ad un futuro migliore. Un’energia di trasformazione della società che coinvolge anche la presenza femminile. Istituzioni e ... Leggi su formiche (Di giovedì 23 settembre 2021) L’onda lunga di un’estate vissuta nel desiderio di normalità ha dilatato ancora progetti e rinviato decisioni, in bilico tra incertezze e paure. Autunno, tempo di buoni propositi. C’è voglia di cambiamento ma s’intrecciano, nella realtà di tutti i giorni, rimpianto del passato e tensione verso nuovi orizzonti. La politica è alla ricerca di identità progettuale, nel contesto dei serrati programmi del governo di larghe intese di Mario Draghi. Bussola dell’azione è la ripresa dell’economia, anche sulla base dell’effetto stimato dai fondi destinati all’Italia dal Recovery plan (200 miliardi di euro). Stimata, nell’anno in corso, una crescita del Pil di circa il 6% mentre il deficit risulterebbe diminuito fino al 10%, dicono gli economisti. Il Paese guarda, quindi, ad un futuro migliore. Un’energia di trasformazione della società che coinvolge anche la presenza femminile. Istituzioni e ...

