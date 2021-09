De Luca scrive ai sindaci: “Serve stretta sui monopattini elettrici” (Di giovedì 23 settembre 2021) Stop ai monopattini nelle strade cittadine a rischio, obbligo di casco anche per i maggiorenni e limiti di velocità. Sono i punti principali contenuti in una nota del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ai sindaci per disciplinare la circolazione dei monopattini elettrici. Nella L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 23 settembre 2021) Stop ainelle strade cittadine a rischio, obbligo di casco anche per i maggiorenni e limiti di velocità. Sono i punti principali contenuti in una nota del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De, aiper disciplinare la circolazione dei. Nella L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

