Dazn non funziona per Lazio e Napoli, abbonati infuriati: messaggio di errore in diverse lingue (Di giovedì 23 settembre 2021) Problemi tecnici a Dazn segnalati da moltissimi utenti per le sfide tra Torino e Lazio e tra Sampdoria e Napoli. Provando ad aprire l'app, sia da cellulare che da televisore smart, appare a tanti abbonati un messaggio di errore scritto in diverse lingue. Lo streaming non parte e non è possibile accedere all'app dell'emittente che trasmette tutte le sfide di Serie A e che ancora una volta finisce nell'occhio del ciclone. Ehm… succede solo a me con Dazn? pic.twitter.com/ix9lsmvhsS — IlGoldiTurone (@IlGoldiTurone) September 23, 2021 SportFace.

