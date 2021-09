Dazn in tilt per mezz'ora si scusa: rimborseremo chi ha avuto problemi (Di giovedì 23 settembre 2021) Nuovi problemi per la visione delle partite di serie A su Dazn sono stati riscontrati questa sera dagli utenti. In particolare, per circa una mezz'ora molti appassionati non sono riusciti a seguire in... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 23 settembre 2021) Nuoviper la visione delle partite di serie A susono stati riscontrati questa sera dagli utenti. In particolare, per circa una'ora molti appassionati non sono riusciti a seguire in...

Advertising

sportface2016 : #Dazn in tilt per #TorinoLazio e #SampdoriaNapoli, messaggio di errore in cinese: abbonati infuriati - GazzettaDelSud : ?? Nuovi problemi per la visione delle partite di serie A su #Dazn sono stati riscontrati questa sera dagli utenti.… - ENRICO27218318 : RT @icebergfinanza: Ora basta, ma quale indenizzo! Togliete il giocattolo a @DAZN_IT Dazn ancora in tilt: salta la prima mezz'ora di Samp… - Latrinaeuropa : RT @icebergfinanza: Ora basta, ma quale indenizzo! Togliete il giocattolo a @DAZN_IT Dazn ancora in tilt: salta la prima mezz'ora di Samp… - icebergfinanza : Ora basta, ma quale indenizzo! Togliete il giocattolo a @DAZN_IT Dazn ancora in tilt: salta la prima mezz'ora di… -