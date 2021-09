Dayane Mello e le molestie sessuali nel reality | c’è qualcosa sotto?

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 23 settembre 2021) La modella brasiliana ed ex gieffina si è lasciata andare ad una crisi di pianto dopo lesubite. Ma sono tante le cose che non tornano, in primis la domanda: perché nessuno sta facendo niente e chi si è macchiato di questi comportamenti idegni è ancora nel? E Gabriele Parpiglia si è detto pronto a scoprire la verità dietro questa triste storia e gli interessi dietro… Brutti momenti per. La modella brasiliana, nota in Italia soprattutto dopo la sua partecipazione alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, sta partecipando attualmente a un altro, ma questa volta in Brasile: La Fazenda. Lesubite danelIl tutto è accaduto dopo una festa che si è ...