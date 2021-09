Daniel Craig diventa un Comandante della Royal Navy come l'agente 007 (Di giovedì 23 settembre 2021) L'attore Daniel Craig ha ottenuto il ruolo di Comandante onorario della Royal Navy, grado militare come quello dell'agente 007. Daniel Craig ha ottenuto dalla Marina Britannica il titolo di Comandante onorario, lo stesso grado che l'agente 007 ha nei film dedicati alle avventure dell'agente segreto. L'attore, che ha interpretato per l'ultima volta James Bond nel film No Time To Die, avrà quindi un ruolo di ambasciatore per le forze armate della sua nazione. Un comunicato ufficiale dichiara: "Il Comandante Daniel Craig è pronto a sostenere il personale con la Marina, con un interesse in particolare nei ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 settembre 2021) L'attoreha ottenuto il ruolo dionorario, grado militarequello dell'007.ha ottenuto dalla Marina Britannica il titolo dionorario, lo stesso grado che l'007 ha nei film dedicati alle avventure dell'segreto. L'attore, che ha interpretato per l'ultima volta James Bond nel film No Time To Die, avrà quindi un ruolo di ambasciatore per le forze armatesua nazione. Un comunicato ufficiale dichiara: "Ilè pronto a sostenere il personale con la Marina, con un interesse in particolare nei ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Daniel Craig diventa un Comandante della Royal Navy come l'agente 007 - Lorenzo20850840 : Daniel Craig avrà di certo la controfigura però mi piace la serie e come attore????e presto si vedrà il nuovo film?? - GianlucaOdinson : Da Sean Connery a Daniel Craig, tutti i volti di James Bond - infoitcultura : Daniel Craig: “James Bond non può essere una donna” - MagiCath98 : ma Daniel Craig è stato nominato comandante onorario della royal navy proud of him ?? -