Clooney regista per The Tender Bar con Affleck

Advertising

dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: Il nuovo film da regista di #GeorgeClooney #TheTenderBar, targato #Amazon, sarà distribuito nei cinema statunitensi a ini… - MoviesAsbury : Il nuovo film da regista di #GeorgeClooney #TheTenderBar, targato #Amazon, sarà distribuito nei cinema statunitensi… - donajellocircle : Vi do uno scoop! Io sto sostituendo Sorrentino Paolo, perché Quentin Tarantino non riesce a fare altri film se non… -

Ultime Notizie dalla rete : Clooney regista

Debutterà a fine anno negli Usa il nuovo film dadi GeorgeThe Tender Bar, con protagonisti Ben Affleck e Tye Sheridan, adattamento, del quale è appena uscita la prima immagine ufficiale, dell'omonimo libro di memorie bestseller e ......al film intitolato the American dove ha avuto modo di poter lavorare al fianco di George. ... Successivamente ha iniziato una relazione con ilMassimiliano D'epiro con il quale sta ...Debutterà a fine anno negli Usa il nuovo film da regista di George Clooney The Tender Bar, con protagonisti Ben Affleck e Tye Sheridan, adattamento, del quale è appena uscita la prima immagine ufficia ...Doppiamente figlia d'arte, e talentuosissima attrice anche lei. Il sangue non mente e la classe non è certo acqua. Violante Placido , ...