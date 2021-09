Bonus Terme, come funziona il modulo di Federterme (Di giovedì 23 settembre 2021) Per ottenere il Bonus Terme, che garantisce uno sconto del 100%, sarà corsa alla prenotazione. La Federazione italiana delle Terme ha messo a disposizione un modulo compilabile sul suo sito per essere sempre aggiornati sui bagni convenzionati. Le richieste di agevolazione dovrebbero scattare a ottobre. Il modulo di FederTerme Sul sito di FederTerme è possibile compilare un modulo che permette di rimanere sempre aggiornati sul Bonus Terme e sulle strutture convenzionate con il Governo. Per ricevere aggiornamenti basta compilare il modulo, indicando nome e cognome, mail e numero di telefono e dando o meno l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Per l’inizio di ottobre è previsto un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 settembre 2021) Per ottenere il, che garantisce uno sconto del 100%, sarà corsa alla prenotazione. La Federazione italiana delleha messo a disposizione uncompilabile sul suo sito per essere sempre aggiornati sui bagni convenzionati. Le richieste di agevolazione dovrebbero scattare a ottobre. Ildi FederSul sito di Federè possibile compilare unche permette di rimanere sempre aggiornati sule sulle strutture convenzionate con il Governo. Per ricevere aggiornamenti basta compilare il, indicando nome e cognome, mail e numero di telefono e dando o meno l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Per l’inizio di ottobre è previsto un ...

