Biden e Macron cercano la pace L’Ue spinge per il Ttc

(Di giovedì 23 settembre 2021) La Francia ha reagito all’accordo tra Australia, Regno Unito e Stati Uniti (con la rottura del contratto per la fornitura di 12 sottomarini francesi all’Australia) adottando un linguaggio durissimo nei confronti degli alleati e ritirando i suoi ambasciatori da Canberra e Washington. Una settimana dopo lo scoppio della crisi in seno alla Nato, il presidente Emmanuelha incassato una dichiarazione congiunta con l’omologo statunitense Joecon qualche impegno neanche troppo preciso e poco più. Secondo Ulrich Speck, analista del German Marshall Fund, il risultato è “piuttosto scarso”. Perché la Francia, dopo aver mostrato un po’ di gollismo (anche in vista del voto in primavera?), si è accontentata così in fretta? Secondo l’esperto di politica estera, la ragione è semplice: “ha scoperto di non avere partner e alleati” al suo fianco; “invece, il ...