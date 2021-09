Barbara D’Urso: il consiglio di Alberto Matano (Di giovedì 23 settembre 2021) Barbara D’Urso e Alberto Matano sono rivali ogni pomeriggio in televisione. Pomeriggio 5 e La Vita in Diretta si scontrano quotidianamente per ottenere il maggior numero di ascolti. Matano, però, ha voluto dare un consiglio alla collega, commentando il nuovo stile di Pomeriggio 5. Barbara D’Urso e Alberto Matano si scontrano ogni pomeriggio sul piccolo schermo. Le loro trasmissioni, rispettivamente Pomeriggio 5 e La Vita in Diretta, vanno Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 23 settembre 2021)sono rivali ogni pomeriggio in televisione. Pomeriggio 5 e La Vita in Diretta si scontrano quotidianamente per ottenere il maggior numero di ascolti., però, ha voluto dare unalla collega, commentando il nuovo stile di Pomeriggio 5.si scontrano ogni pomeriggio sul piccolo schermo. Le loro trasmissioni, rispettivamente Pomeriggio 5 e La Vita in Diretta, vanno Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

bubinoblog : ALBERTO MATANO: PERCHÈ BARBARA D'URSO HA RINUNCIATO ALLA SUA IMPRONTA UNICA? - 8valepaz8 : Non sto dicendo che sei falsa, dico solo che hai la faccia di barbara d'urso - CronacaSocial : Pomeriggio 5, trasmissione interrotta per una notizia in diretta. Barbara D'Urso perplessa?? - ClaudiaGiunti : RT @MasterAb88: Sempre bene #Loveisintheair che segna il 17% e batte #lavitaindiretta che fa 15,8% Poi arriva Barbara D'Urso e crolla tutt… - sapi_enza : Facebook mi suggerisce di seguire la pagina “Barbara D’Urso”. È la dimostrazione che se anche raccolgono i nostri d… -