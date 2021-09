Barbara d’Urso: il commento di Alberto Matano (Di giovedì 23 settembre 2021) Da qualche tempo Barbara d’Urso è tornata con il suo Pomeriggio 5 in versione del tutto rinnovata. I cambiamenti fatti nel celebre programma della donna hanno fatto storcere il naso un po’ a tutti e anche Alberto Matano, con cui i rapporti non sono mai stati idilliaci, ha commentato la cosa. Pomeriggio 5, celebre programma che da diversi anni Barbara d’Urso conduce su Canale 5, è stato ampiamente modificato per questa nuova stagione e, infatti, Carmelita e il suo pubblico hanno dovuto dire addio al gossip, ai salottini sui reality show e alla cronaca rosa. Lo show oggi è incentrato su attualità e cronaca e secondo molti sarebbe troppo simile a La vita in diretta di Alberto Matano che, dopo aver tirato una frecciatina alla collega dopo la prima ... Leggi su piusanipiubelli (Di giovedì 23 settembre 2021) Da qualche tempoè tornata con il suo Pomeriggio 5 in versione del tutto rinnovata. I cambiamenti fatti nel celebre programma della donna hanno fatto storcere il naso un po’ a tutti e anche, con cui i rapporti non sono mai stati idilliaci, ha commentato la cosa. Pomeriggio 5, celebre programma che da diversi anniconduce su Canale 5, è stato ampiamente modificato per questa nuova stagione e, infatti, Carmelita e il suo pubblico hanno dovuto dire addio al gossip, ai salottini sui reality show e alla cronaca rosa. Lo show oggi è incentrato su attualità e cronaca e secondo molti sarebbe troppo simile a La vita in diretta diche, dopo aver tirato una frecciatina alla collega dopo la prima ...

