ASCOLTITV 22 SETTEMBRE 2021 | LUCE DEI TUOI OCCHI 15 | 8% | PRETTY WOMAN 13 | 9% | COLIANDRO 9 | 9% LIQUIDA HONOLULU 4 | 7% | CHI L’HA VISTO 9 | 9% | DANIELE 18 | 7% VS PANICUCCI 14 | 3%

(Di giovedì 23 settembre 2021) ASCOLTI TV 22· Mercoledì · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – xPT – xM E D I A S E T24 – xPT – x Pres. UnoMattina – xTg1 ore 8 – 1207 22.97UnoMattina – 1014 20.90Storie Italiane – 817 18.66Storie Italiane – 781 14.30E’ Sempre Mezzogiorno – 1550 15.21Tg1 – 3168 23.28Oggi è un Altro Giorno – 1429 12.08Paradiso delle Signore – 1600 16.24Tg1 – xPres. Vita in Diretta – 1403 15.30Vita in Diretta – 1632 16.80Reazione a Catena – 2535 19.57Reazione a Catena – 4086 24.01Tg1 – 4766 22.94Soliti Ignoti – 4317 18.50– 2786 13.90 x x xPorta a Porta – 1126 9.65 + 507 7.93 Prima Pagina – xTg5 ore 8 – 1113 21.26Mattino 5 – 747 15.72Mattino 5 – 624 14.35Forum – 1430 19.30Tg5 – 2663 20.81Beautiful – 2403 17.84Una Vita – 2362 18.53UeD – 2485 22.22 + 1950 19.43Amici + GF Vip – 1843 18.97 + 1717 ...

Ultime Notizie dalla rete : #ASCOLTITV SETTEMBRE

Ascolti Tv mercoledì 22 settembre 2021. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di as ...Da 'INSIEME' e 'BAR', i campioni di Reazione a catena hanno infatti intuito che la risposta corretta era 'MISCELA'. Reazione a catena, i Fraintesi scelgono di non rischiare con l'acquisto del terzo el ...