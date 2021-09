68 nuovi positivi rilevati con i tamponi giovedì 23 settembre (Di giovedì 23 settembre 2021) giovedì 23 settembre in Friuli Venezia Giulia su 3.710 tamponi molecolari sono stati rilevati 56 nuovi contagi (tra cui due migranti/richiedenti asilo) con una percentuale di positività dell’1,51%. Sono inoltre 5.639 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 12 casi (0,21%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; le persone ricoverate in terapia intensiva restano 11, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 46. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute. I decessi complessivamente ammontano a 3.817, con la seguente suddivisione territoriale: 822 a Trieste, 2.022 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 108.194, i clinicamente guariti 101, mentre quelli in isolamento ... Leggi su udine20 (Di giovedì 23 settembre 2021)23in Friuli Venezia Giulia su 3.710molecolari sono stati56contagi (tra cui due migranti/richiedenti asilo) con una percentuale dità dell’1,51%. Sono inoltre 5.639 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati12 casi (0,21%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; le persone ricoverate in terapia intensiva restano 11, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 46. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute. I decessi complessivamente ammontano a 3.817, con la seguente suddivisione territoriale: 822 a Trieste, 2.022 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 108.194, i clinicamente guariti 101, mentre quelli in isolamento ...

