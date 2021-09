Wilma Goich mi piacerebbe fare il GF Vip per me sarebbe una terapia

(Di mercoledì 22 settembre 2021) La cantantein un’intervista rilasciata al settimanale “Chi” ha rivelato che vorrebbe varcare la porta rossa ed ha anche spiegato i motivi. “Mitanto. Il Grande Fratello Vip per meuna. Credo che con questa scelta metterei in crisi mio nipote Gianlorenzo, ma vorrei farlo comunque. La mia collaboratrice domestica

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Wilma Goich

, tra le pagine di Chi Magazine intervistata dal buon Francesco Fredella , svela il suo desiderio di volere entrare nella Casa del Grande Fratello Vip dopo il suo terribile lutto....Tra questi c'è anche un noto nome della musica italiana,. La cantante in un'intervista rilasciata al settimanale Chi ha rivelato che vorrebbe varcare la porta rossa ed ha anche spiegato ...Era difficile immaginarselo ma ha approfittato di una ospitata in tv per parlarne. "Per me sarebbe una terapia, dopo la morte di mia figlia" ...Famosa cantante dopo un terribile lutto sogna di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip: “Sarebbe la mia terapia e farei notizia".