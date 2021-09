Voglio essere un mago, chi è stato eliminato nella prima puntata e dove vedere la replica in tv e streaming (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ha debuttato ieri in prima serata su Rai 2 Voglio essere un mago, un nuovo programma che vede protagonisti 12 giovani aspiranti maghi provenienti da tutta Italia, che hanno tenuto compagnia al pubblico di casa tra illusioni e giochi. Ma cosa è successo? Chi è stato eliminato e ha dovuto abbandonare il nuovo talent? Voglio essere un mago su Rai 2: chi è stato eliminato ieri sera Dodici gli aspiranti maghi, tutti giovanissimi con un’età compresa tra i 14 e i 19 anni, che hanno deciso di partecipare al nuovo reality. Tutti con un unico obiettivo: seguire i maestri e diventare dei maghi. I protagonisti che si sono messi in gioco e che abbiamo imparato a conoscere ieri sera sono: Pasquale Guercia (16 anni, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ha debuttato ieri inserata su Rai 2un, un nuovo programma che vede protagonisti 12 giovani aspiranti maghi provenienti da tutta Italia, che hanno tenuto compagnia al pubblico di casa tra illusioni e giochi. Ma cosa è successo? Chi èe ha dovuto abbandonare il nuovo talent?unsu Rai 2: chi èieri sera Dodici gli aspiranti maghi, tutti giovanissimi con un’età compresa tra i 14 e i 19 anni, che hanno deciso di partecipare al nuovo reality. Tutti con un unico obiettivo: seguire i maestri e diventare dei maghi. I protagonisti che si sono messi in gioco e che abbiamo imparato a conoscere ieri sera sono: Pasquale Guercia (16 anni, ...

Advertising

simonaercolani : Stasera 'Voglio essere un Mago!” debutta in prima serata su @RaiDue: è un format originale @StandByMeTV, un coming… - DSantanche : 'Dopo la transizione di genere l’ex Ken umano vuole il trapianto d'utero per poter rimanere incinta: Voglio una fem… - ezio14199935 : RT @roseohara78: Resistere? Adesso voglio essere chiara: chi se lo può permettere lo faccia. Io sono sull'orlo del baratro economico, se no… - fainformazione : Voglio essere un mago: che cos’è, come funziona, come scrivere per partecipare, orari tv e streaming Ammettetelo!… - fainfocultura : Voglio essere un mago: che cos’è, come funziona, come scrivere per partecipare, orari tv e streaming Ammettetelo!… -