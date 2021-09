Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 22/09/21 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dunque, chiariamo, io non sarò mai dalla parte di Armando Incarnato, ne ha dette e fatte talmente tante in questi anni di Uomini e Donne che mai e poi mai potrei trovarmi a fare il tifo per lui. Detto questo, però, sono talmente SATURA di Ida Platano che se la controparte è lei potrei finire per dare ragione a chiunque le si trovi di fronte. Ora, voglio dire, ma è mai possibile che sta cristiana ogni volta fa le cose e poi cade dal pero? Cioè prima va a sfruculiare Armando che per una volta nella sua vita si stava facendo i cazzi suoi, e poi quando lui le telefona per chiarire una situazione che LEI ha fatto presente, se ne esce dicendo che non capisce perché lui l’abbia chiamata, non capisce cosa volesse ottenere e afferma che probabilmente lo scopo del cavaliere era creare un triangolo a fini televisivi con lei e Graziano Amato? MA LO HAI CERCATO ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dunque, chiariamo, io non sarò mai dalla parte di Armando Incarnato, ne ha dette e fatte talmente tante in questi anni diche mai e poi mai potrei trovarmi a fare il tifo per lui. Detto questo, però, sono talmente SATURA di Ida Platano che se la controparte è lei potrei finire per dare ragione a chiunque le si trovi di fronte. Ora, voglio dire, ma è mai possibile che sta cristiana ogni volta fa le cose e poi cade dal pero? Cioè prima va a sfruculiare Armando che per una volta nella sua vita si stava facendo i cazzi suoi, e poi quando lui le telefona per chiarire una situazione che LEI ha fatto presente, se ne esce dicendo che non capisce perché lui l’abbia chiamata, non capisce cosa volesse ottenere e afferma che probabilmente lo scopo del cavaliere era creare un triangolo a fini televisivi con lei e Graziano Amato? MA LO HAI CERCATO ...

