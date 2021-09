Uma Thurman, la rivelazione scioccante sul suo passato (Di mercoledì 22 settembre 2021) Uma Thurman, l’attrice si schiera contro la nuova legge dell’aborto in Texas, raccontando la sua esperienza personale avuta in passato. Uma Thurman, l’attrice di Kill Bill si scaglia contro la legge texana che limita l’aborto (Getty Images)L’introduzione fatta in Texas della legge che limita in maniera forzata l’accesso all’aborto sta creando una discussione accesa tra i diversi partiti e le opinioni politiche americane. Le associazioni che difendono i diritti delle donne si sono scagliate subito contro la legge dichiarando come una legge incostituzionale e molto limitativa nei confronti delle libertà personali. Alcune celebrità si sono schierate dalla parte delle associazioni che denunciano l’incostituzionalità della legge, l’attrice ha voluto contribuire con la sua esperienza al coro di tutte le celebrità che si ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Uma, l’attrice si schiera contro la nuova legge dell’aborto in Texas, raccontando la sua esperienza personale avuta in. Uma, l’attrice di Kill Bill si scaglia contro la legge texana che limita l’aborto (Getty Images)L’introduzione fatta in Texas della legge che limita in maniera forzata l’accesso all’aborto sta creando una discussione accesa tra i diversi partiti e le opinioni politiche americane. Le associazioni che difendono i diritti delle donne si sono scagliate subito contro la legge dichiarando come una legge incostituzionale e molto limitativa nei confronti delle libertà personali. Alcune celebrità si sono schierate dalla parte delle associazioni che denunciano l’incostituzionalità della legge, l’attrice ha voluto contribuire con la sua esperienza al coro di tutte le celebrità che si ...

