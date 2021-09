TitanMet | ricavi e perdita netta in calo nel 1° semestre

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 22 settembre 2021) (Teleborsa) – Il CdA di– holding di partecipazioni quotata sull’MTA di Borsa Italiana – ha esaminato e approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2021. La società chiude ilcon un risultato netto negativo per 7.500 euro, rispetto alladi 31.000 euro al 30 giugno 2020 (l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 mostrava, invece, un utile di 15.000 euro). Itotali sono stati pari a 304 mila euro, indel 59% rispetto ai 363 mila euro al 30 giugno 2020. Il Patrimonio Netto presenta un saldo pari a 511 mila euro (rispetto ad 518 mila euro al 31 dicembre 2020). La Posizione Finanziariaè positiva per 84 mila euro (in diminuzione rispetto alla posizione negativa di 32 mila euro del 30 giugno 2020 e rispetto a quella del 31 dicembre ...