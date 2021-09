SuperMario alla prova delle riforme d'autunno (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo la lotta al Covid e - si spera - un veloce ritorno alla normalità, il premier Draghi è pronto a fare il mestiere per cui è stato chiamato. Il Prodotto interno lordo e l'export sono ripartiti, ma ora serve un cambiamento strutturale per fisco, concorrenza, pensioni e lavoro. Una rivoluzione che i partiti stanno già ostacolando con le loro mille richieste. Fino a oggi è stato, semplicemente, Mario Draghi. Un insigne ex presidente della Bce diventato premier in modo rocambolesco e subito costretto a occuparsi di una catastrofica pandemia. Zone rosse, vaccini, green pass. E conferenze stampa a fianco dell'improbabile Robertino Speranza, bisministro della Sanità, che lo guarda come un intimorito studente universitario del primo anno. E poi, quella pletora di petulanti tecnici: «Se si ascoltano troppo, non si fa niente» dice la scorsa estate, in un fuori onda, a Dario ... Leggi su panorama (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo la lotta al Covid e - si spera - un veloce ritornonormalità, il premier Draghi è pronto a fare il mestiere per cui è stato chiamato. Il Prodotto interno lordo e l'export sono ripartiti, ma ora serve un cambiamento strutturale per fisco, concorrenza, pensioni e lavoro. Una rivoluzione che i partiti stanno già ostacolando con le loro mille richieste. Fino a oggi è stato, semplicemente, Mario Draghi. Un insigne ex presidente della Bce diventato premier in modo rocambolesco e subito costretto a occuparsi di una catastrofica pandemia. Zone rosse, vaccini, green pass. E conferenze stampa a fianco dell'improbabile Robertino Speranza, bisministro della Sanità, che lo guarda come un intimorito studente universitario del primo anno. E poi, quella pletora di petulanti tecnici: «Se si ascoltano troppo, non si fa niente» dice la scorsa estate, in un fuori onda, a Dario ...

