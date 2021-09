Sostenibilità | Abodi | “Sport può diventare fondamentale interprete buone pratiche”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 22 settembre 2021) “Lo, con i contenuti valoriali, la forza comunicativa e la capillarità sociale che esprime e rappresenta può e deveundidi sviluppo sostenibile e un utile alleato quotidiano del benessere collettivo; ma servono maggiori e più oggettive consapevolezze, impegno e azioni costanti nel tempo, visione comune e iniziative coordinate, pianificazione delle attività e valutazioni del relativo impatto, diretto, indiretto e indotto”. Ad affermarlo è Andrea, Presidente dell’Istituto per il Creditoivo, banca sociale per lo sviluppo sostenibile delloe della Cultura, che oggi è intervenuto al ‘Forum– La grande sfida per il futuro’ organizzato ...