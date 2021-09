Sì a specializzazione sul sostegno in Romania. Via libera a tutti i titoli negli Stati membri. Ministero deve solo comparare i titoli. Cosa significa (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Consiglio di Stato con la Sentenza del 19/7/2021 n. 05415/2021 affronta il contenzioso riguardante l'impugnazione dei provvedimenti ministeriali di diniego del percorso formativo seguito in Romania. Un contenzioso che ha determinato plurimi pronunciamenti della giustizia amministrativa che interessano aspiranti docenti in possesso di apposita attestazione da parte dell’autorità competente sul valore legale del titolo professionale, di certificazione relativa al conseguimento del percorso psicopedagogico e di certificazione relativa alle materie sulle quali verteva la formazione ricevuta sul sostegno ma non riconosciuti conformi alla legge da parte del Ministero. Il Consiglio di Stato con la sua Sentenza, ora in commento, invita il Ministero, accogliendo il ricorso degli appellanti, ad attenersi, all'atto della ... Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Consiglio di Stato con la Sentenza del 19/7/2021 n. 05415/2021 affronta il contenzioso riguardante l'impugnazione dei provvedimenti ministeriali di diniego del percorso formativo seguito in. Un contenzioso che ha determinato plurimi pronunciamenti della giustizia amministrativa che interessano aspiranti docenti in possesso di apposita attestazione da parte dell’autorità competente sul valore legale del titolo professionale, di certificazione relativa al conseguimento del percorso psicopedagogico e di certificazione relativa alle materie sulle quali verteva la formazione ricevuta sulma non riconosciuti conformi alla legge da parte del. Il Consiglio di Stato con la sua Sentenza, ora in commento, invita il, accogliendo il ricorso degli appellanti, ad attenersi, all'atto della ...

orizzontescuola : Sì a specializzazione sul sostegno in Romania. Via libera a tutti i titoli negli Stati membri. Ministero deve solo… - BerliozPG : RT @AleGuerani: Non capisco però cosa risolverebbero le politiche attive di fronte ad una domanda di lavoro così dove le figure ricercate s… - igorbrickil5S : RT @AleGuerani: Non capisco però cosa risolverebbero le politiche attive di fronte ad una domanda di lavoro così dove le figure ricercate s… - twMec : RT @AleGuerani: Non capisco però cosa risolverebbero le politiche attive di fronte ad una domanda di lavoro così dove le figure ricercate s… - ShiatsuHakusha : Nuovo post sul sito -