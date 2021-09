Serie B: Pisa, quinta vittoria di fila, sempre più solo in testa (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Pisa sa solo vincere. La squadra toscana fa cinque su cinque, batte anche il Monza nel turno infrasettimanale e rimane ben saldo e in solitaria in testa alla classifica L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ilsavincere. La squadra toscana fa cinque su cinque, batte anche il Monza nel turno infrasettimanale e rimane ben saldo e in solitaria inalla classifica L'articolo proviene da Firenze Post.

