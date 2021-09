Roma, tremendo incidente nella notte: due feriti gravi, chiusa via di Boccea (Di mercoledì 22 settembre 2021) Un brutto scontro tra tre veicoli, tra questi un mezzo pesante, e il traffico su via di Boccea totalmente in tilt questa mattina, che si preannuncia essere ‘nera’ per i residenti della zona. L’incidente, nonostante sia avvenuto alle 3.45 in via di Boccea, all’incrocio con via Vinovo, sta continuando a paralizzare la viabilità perché i caschi bianchi sono ancora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. incidente su via di Boccea: strada chiusa e traffico in tilt Un camion nell’impatto ha perso del gasolio sulla strada, mentre una ragazza, classe 1995, e un uomo sono rimasti gravemente feriti e trasportati in codice rosso rispettivamente al Policlinico Gemelli e al San Camillo. Via di Boccea resta ancora chiusa, gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 settembre 2021) Un brutto scontro tra tre veicoli, tra questi un mezzo pesante, e il traffico su via ditotalmente in tilt questa mattina, che si preannuncia essere ‘nera’ per i residenti della zona. L’, nonostante sia avvenuto alle 3.45 in via di, all’incrocio con via Vinovo, sta continuando a paralizzare la viabilità perché i caschi bianchi sono ancora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.su via di: stradae traffico in tilt Un camion nell’impatto ha perso del gasolio sulla strada, mentre una ragazza, classe 1995, e un uomo sono rimasti gravementee trasportati in codice rosso rispettivamente al Policlinico Gemelli e al San Camillo. Via diresta ancora, gli ...

