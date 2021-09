Raffaella Fico | lacrime al GF Vip | “Cacciata da casa ”

(Di mercoledì 22 settembre 2021)piange al GF Vip, nella Mistery Room racconta la sua storia travagliata e dolorosa con quello che definisce il più grande amore della sua vita, Mario Balotelli. “Ero incinta e mi cacciò di”, rivela la showgirl. Insieme avevano cercato la gravidanza per ben 7 mesi, ma, una volta arrivata, il calciatore non voleva più che la figlia Pia, che oggi ha 8 anni, nascesse. Lerigano il volto della napoletana 33enne: le fa male riportare alla mente le brutte sensazioni provate allora. Quello col lo sportivo 31enne è stato un grande amore, così dice la. Prima parla di lei nel 2008, quando entrò per la prima volta al Grande Fratello e trovò la notorietà. “Quella che vedo in queste immagini è una bambina. Un po' dentro sono sempre io, ma inevitabilmente la vita ti mette ...

Perché Raffaella Fico ha mentito ai casting del Grande Fratello Vip 6, dichiarandosi single mentre invece era fidanzata? E perché una volta entrata nella Casa più spiata d'Italia ha subito messo in chiaro ... Spuntano solo ora le immagini del nuovo amore di Raffaella Fico. La showgirl napoletana, mamma di Pia avuta dal suo ex Mario Balotelli, e chiusa nella Casa del Grande Fratello Vip, ha un nuovo fidanzato. Il settimanale 'Chi' li ha scovati a fine ...