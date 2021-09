Possibile sorpresa nella formazione contro la Sampdoria (Di mercoledì 22 settembre 2021) Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il Napoli sta preparando la quinta giornata di campionato contro la Sampdoria e potrebbero esserci delle novità nell'undici di Spalletti. Tra tutte le idee che vagano nella testa dell'allenatore del Napoli, c'è la possibilità di vedere l'esordio dal primo minuto da parte di Juan Jesus a discapito di Mario Rui. Il brasiliano è subentrato nel match di Europa League contro il Leicester. Il terzino portoghese dunque potrebbe rifiatare dopo aver giocato già tanti minuti in questa stagione. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 22 settembre 2021) Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il Napoli sta preparando la quinta giornata di campionatolae potrebbero esserci delle novità nell'undici di Spalletti. Tra tutte le idee che vaganotesta dell'allenatore del Napoli, c'è la possibilità di vedere l'esordio dal primo minuto da parte di Juan Jesus a discapito di Mario Rui. Il brasiliano è subentrato nel match di Europa Leagueil Leicester. Il terzino portoghese dunque potrebbe rifiatare dopo aver giocato già tanti minuti in questa stagione.

