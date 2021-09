Piano di monitoraggio della circolazione Covid, si parte oggi in Irpinia con le prime tre scuole (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn linea con il Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-COV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, la Regione Campania ha comunicato all’Asl di Avellino le 14 scuole-sentinella che saranno interessate dal monitoraggio nella provincia di Avellino. Si parte oggi con i primi 3 istituti scolastici irpini, presso i quali verranno raccolti i primi 75 test salivari molecolari da analizzare, al fine di monitorare l’andamento dell’infezione da Covid 19 nella popolazione studentesca nella fascia dai 6 agli 11 anni e dai 12 ai 14 anni. L’Azienda Sanitaria Locale ha consegnato i primi 75 kit di test PRC che verranno somministrati in ambito familiare agli studenti ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn linea con ilper ildi SARS-COV-2 nelleprimarie e secondarie di primo grado, la Regione Campania ha comunicato all’Asl di Avellino le 14-sentinella che saranno interessate dalnella provincia di Avellino. Sicon i primi 3 istituti scolastici irpini, presso i quali verranno raccolti i primi 75 test salivari molecolari da analizzare, al fine di monitorare l’andamento dell’infezione da19 nella popolazione studentesca nella fascia dai 6 agli 11 anni e dai 12 ai 14 anni. L’Azienda Sanitaria Locale ha consegnato i primi 75 kit di test PRC che verranno somministrati in ambito familiare agli studenti ...

