Petrolio | sale a New York con calo scorte Usa a minimi 2018

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Ila New, dove le quotazioni viaggiano decise sopra i 71 dollari al barile, per l'esattezza 71,63 dollari, guadagnando l'1,59%. A spingere i prezzi è ildelledi greggio ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio sale

ANSA Nuova Europa

... che potrebbe avere un impatto sull'andamento del dollaro e quindi sul prezzo del, a causa ... due terzi vanno agli azionisti di Sissi Bellomo Generali, Caltagirone compra e il pattoal 12,...Ila New York, dove le quotazioni viaggiano decise sopra i 71 dollari al barile, per l'esattezza 71,63 dollari, guadagnando l'1,59%. A spingere i prezzi è il calo delle scorte di greggio ...Il petrolio sale a New York, dove le quotazioni viaggiano decise sopra i 71 dollari al barile, per l'esattezza 71,63 dollari, guadagnando l'1,59%. A spingere i prezzi è il calo delle scorte di greggio ...Milano, 22 set. Le borse europee scambiano positive ma rallentano dopo un avvio tonico. Sui mercati finanziari sembra placarsi il timore per il fallimento del c ...