Perché ora serve un seggio Ue al Consiglio Onu. Parla l’amb. Cangelosi (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’Unione europea è sembrata piuttosto prudente nella difesa della Francia dopo il patto tra Australia, Regno Unito e Stati Uniti. Ad alcune accelerate sono seguite delle frenate. Un esempio: la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in un’intervista alla Cnn (la prima reazione ufficiale delle istituzioni di Bruxelles all’Aukus), ha prima sostenuto “uno dei nostri Stati membri è stato trattato in un modo che non è accettabile” per poi aggiungere che l’Unione europea vuole “sapere che cosa è accaduto e Perché. Si deve chiarire questo prima di continuare con il business as usual”. Formiche.net ne ha Parlato con Rocco Cangelosi, diplomatico e consigliere di Stato, già consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e prima rappresentante permanente all’Unione europea. Come legge questa ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’Unione europea è sembrata piuttosto prudente nella difesa della Francia dopo il patto tra Australia, Regno Unito e Stati Uniti. Ad alcune accelerate sono seguite delle frenate. Un esempio: la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in un’intervista alla Cnn (la prima reazione ufficiale delle istituzioni di Bruxelles all’Aukus), ha prima sostenuto “uno dei nostri Stati membri è stato trattato in un modo che non è accettabile” per poi aggiungere che l’Unione europea vuole “sapere che cosa è accaduto e. Si deve chiarire questo prima di continuare con il business as usual”. Formiche.net ne hato con Rocco, diplomatico e consigliere di Stato, già consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e prima rappresentante permanente all’Unione europea. Come legge questa ...

FBiasin : Alla #Rai rompiamo le scatole perché è vecchia e quando prova a fare la giovane le rompiamo le balle perché prova a… - PrimeVideoIT : Ma cosa si porta quando si è invitati in Casa Ferragnez? Chiediamo perché a dicembre arriva #TheFerragnezLaSerie -… - borghi_claudio : Come è noto io non vedevo l'ora che il Parlamento mettesse l'obbligo di #greenpass perché questa cosa mi avrebbe co… - JuStHoLD0n : @miriamamalouis prima avevo storia, ora penso che avrò un'ora di supplenza perché non c'è la prof, tu? - Cattleya980 : RT @_anamorfosi_: È ora di mettere in pratica la citazione romanesca: A DUE PALMI DAL CULO. Perché essere buone, non paga mai. -

Ultime Notizie dalla rete : Perché ora Scuola, a Roma il tempo pieno non parte: 'Mancano 2800 docenti'. La replica: 'Nessun ritardo, molte rinunce' È plausibile che il tempo pieno non possa partire perché sicuramente mancano ancora le nomine di ... Molti docenti freschi di nomina stanno rinunciando , liberando posti che ora dobbiamo coprire di ...

La mamma positiva al covid non era vaccinata: neonato in gravi condizioni a Padova I pediatri ora si dicono 'ottimisti, perché di solito i neonati reagiscono bene alle cure'. 'La trasmissione del virus in gravidanza è un evento rarissimo, lo attestano diversi studi internazionali - ...

Metropolitana di Napoli, assalto ai treni: quasi mezz'ora d'attesa, la polizia ferma il caos ilmattino.it È plausibile che il tempo pieno non possa partiresicuramente mancano ancora le nomine di ... Molti docenti freschi di nomina stanno rinunciando , liberando posti chedobbiamo coprire di ...I pediatrisi dicono 'ottimisti,di solito i neonati reagiscono bene alle cure'. 'La trasmissione del virus in gravidanza è un evento rarissimo, lo attestano diversi studi internazionali - ...