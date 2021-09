Napoli, i convocati di Spalletti per la Samp (Di mercoledì 22 settembre 2021) Domani alle 18:30 di disputerà Sampdoria-Napoli, gara valida per la quinta giornata di Serie A. Di seguito i convocati di Luciano Spalletti. Portieri: Meret, Ospina, Marfella. Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli. Centrocampisti: Anguissa, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski. Attaccanti: Insigne, Lozano, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 22 settembre 2021) Domani alle 18:30 di disputeràdoria-, gara valida per la quinta giornata di Serie A. Di seguito idi Luciano. Portieri: Meret, Ospina, Marfella. Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli. Centrocampisti: Anguissa, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski. Attaccanti: Insigne, Lozano, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

