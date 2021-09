Malore Eriksen, parole da brividi di Kjaer: “Ora è parte di noi” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Malore accusato da Christian Eriksen, anche dopo diverse settimane, impressiona il mondo del calcio. Simon Kjaer torna a parlarne pubblicamente Christian Eriksen è un calciatore meraviglioso e un uomo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ilaccusato da Christian, anche dopo diverse settimane, impressiona il mondo del calcio. Simontorna a parlarne pubblicamente Christianè un calciatore meraviglioso e un uomo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

MilanLiveIT : ??? Kjaer torna a parlare di un episodio molto delicato - giornali_it : Il malore di Eriksen scolpito dentro Kjaer: “Non ce la faccio a dimenticare, riaffiora tutto” #22settembre… - glooit : Il malore di Eriksen scolpito dentro Kjaer: “Non ce la faccio a dimenticare, riaffiora tutto” leggi su Gloo… - Bart16091643 : @barbarab1974 Vedi un po' se anche Eriksen, prima del malore agli europei, s'era fatto il vaccino...tanto riporti n… - zlatanesimo11 : @CCokina12 beh ma per il turco è un discorso a parte in cui sono subentrate variabili eccezionali come il malore di… -