L'immunologa Viola: 'Inutile il bollettino dei contagi, siamo in una fase diversa...' (Di mercoledì 22 settembre 2021) 'Non ha senso fare il bollettino giornaliero dei casi positivi. Ora siamo in una fase diversa della pandemia, siamo in una fase post - vaccino ma continuiamo a ragionare come quando il vaccino non c'... Leggi su globalist (Di mercoledì 22 settembre 2021) 'Non ha senso fare ilgiornaliero dei casi positivi. Orain unadella pandemia,in unapost - vaccino ma continuiamo a ragionare come quando il vaccino non c'...

Advertising

A_Rapis : L’immunologa Viola a La7: “Il bollettino dei nuovi positivi non ha più senso. Siamo in una fase post-vaccino, va se… - Italia_Notizie : L’immunologa Viola a La7: “Il bollettino dei nuovi positivi non ha più senso. Siamo in una fase post-vaccino, va se… - Riparte_Italia : Antonella Viola (immunologa): «L’emergenza pandemica è finita. Ora siamo nella fase post-vaccino. Ma questa nuova n… - moriggi : RT @LaVeritaWeb: Dall'immunologa Antonella Viola a Mariastella Gelmini, la parola d'ordine è trasformare in ordinarietà lo stato d'eccezion… - MusicaTricolore : RT @LaVeritaWeb: Dall'immunologa Antonella Viola a Mariastella Gelmini, la parola d'ordine è trasformare in ordinarietà lo stato d'eccezion… -