Lazio | Sarri pronto a lanciare un giocatore titolare a Torino!

Danilo Cataldi piano piano si è preso la fiducia di Sarri e ora sogna di ritagliarsi un ruolo importante nella Lazio. Già domani, contro il Torino, il centrocampista potrebbe partire dall'inizio in una trasferta complicata, che arriva a tre giorni da un altro appuntamento molto importante per la Lazio, quello nel derby contro la Roma. Proprio per questo, Leiva domani potrebbe riposare: il brasiliano, 34 anni, ha giocato tutte le partite finora e con il Cagliari nel secondo tempo è calato troppo fisicamente. Il giocatore romano è in gran forma ed è reduce anche dal goal nell' ultima giornata di campionato contro il cagliari, staremo a vedere quale sarà la scelta definitiva d Sarri.

