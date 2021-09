Kena Bridge of Spirits PC e PS5 a confronto in un nuovo video (Di mercoledì 22 settembre 2021) Kena: Bridge of Spirits ha un bell'aspetto sia su PC che su console PlayStation, ma la versione PC ha un leggero vantaggio, come evidenziato in un nuovo video che mette a confronto le due versioni. Il nuovo video comparativo per PC e PlayStation 5, condiviso online da ElAnalistaDeBits, evidenzia come le due versioni del gioco condividano la stessa qualità delle texture ma diverse qualità delle ombre, occlusione ambientale e distanza, tutte migliori nella versione PC. Le specifiche del PC utilizzato per questo confronto indicano che la GPU è RTX 3080 e che le impostazioni erano state settate su Ultra. Nel dettaglio, le due versioni hanno la stessa quantità di fogliame in modalità 4K, mentre la modalità Performance ne ha meno. ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 22 settembre 2021)ofha un bell'aspetto sia su PC che su console PlayStation, ma la versione PC ha un leggero vantaggio, come evidenziato in unche mette ale due versioni. Ilcomparativo per PC e PlayStation 5, condiviso online da ElAnalistaDeBits, evidenzia come le due versioni del gioco condividano la stessa qualità delle texture ma diverse qualità delle ombre, occlusione ambientale e distanza, tutte migliori nella versione PC. Le specifiche del PC utilizzato per questoindicano che la GPU è RTX 3080 e che le impostazioni erano state settate su Ultra. Nel dettaglio, le due versioni hanno la stessa quantità di fogliame in modalità 4K, mentre la modalità Performance ne ha meno. ...

