Il gioco è una cosa seria, anzi è un diritto. Lo stabilisce l'Oms (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il gioco è il 'mestiere' dei bambini ed è l'attività che più di tutte contribuisce al loro sviluppo psicofisico. È un comportamento innato, è la loro cifra, il loro linguaggio. È essenziale allo sviluppo di competenze, insegna loro a creare e mantenere le relazioni. È il contesto in cui esercitano la capacità di dare un senso al mondo, sperimentare se stessi, creare mondi, risolvere problemi, sperimentare l'inclusione. Ma qual è il gioco 'giusto'? Deve essere 'attivo', aggettivo fondamentale che esclude tutto quello che è stare fermi davanti ad uno schermo, isolati. Il gioco attivo prevede interazione con altri bambini o con i propri genitori, si nutre del 'facciamo finta che', vuole aria aperta e strumenti semplici o anche immaginari, per esercitare quello che viene chiamato 'gioco simbolico'.

