Honolulu | lo show comico di Italia Uno

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Questa sera inizierà la prima edizione del programma televisivo. Ecco tutti i dettagli sulla conduzione e sul cast La prima edizione del nuovointitolato “” andrà in onda questa sera 22 settembre alle 21.20, su1 e sarà condotto da Fatima Trotta, coordinatrice di Made in Sud e Francesco Mandelli, protagonista degli sketch de I soliti Idioti. Il programma televisivo sostituisce Colorado, losospeso nella primavera del 2020 a causa della pandemia di Covid-19, che ha costretto lo staff ad abbandonare le riprese. La coppia di conduttori presenta i monologhi e le battute dei comici, ma la novità di questo programma è il backstage, infatti tutto ciò che succede dietro le quinte viene ascoltato e visto dal pubblico. Il produttore è una ...

Il pubblico del piccolo schermo lo ha visto anche a Colorado , e successivamente ha calcato il palcoscenico della trasmissione televisivacondotto da Fatima Trotta e Francesco ...... Millevoci Tonight, che ha riscosso notevole successo. Nel 2020, poi, ha partecipato al programma di Italia 1 Enjoy - Ridere fa bene . L'anno successivo è nel cast di, in onda su ...Stefano Gorno è uno dei comici del cast di Honolulu, show comico in onda su Italia 1 dal settembre 2021 e condotto da Fatima Trotta e Francesco Mandelli. La sua storia arriva da ...Fatima Trotta: tutto sulla conduttrice del nuovo programma di Italia 1 Honolulu, in onda a partire da mercoledì 22 settembre.