Green pass: chi non l'ha conserva il lavoro, non lo stipendio (Di mercoledì 22 settembre 2021) Green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro, pubblici e privati dal 15 ottobre fino al 31 dicembre. Con la firma del presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore il decreto legge che estende l'obbligo di esibizione del certificato verde a 23 milioni di lavoratori: nell'esercito sono compresi deputati e senatori ma anche colf,... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 22 settembre 2021)obbligatorio nei luoghi di, pubblici e privati dal 15 ottobre fino al 31 dicembre. Con la firma del presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore il decreto legge che estende l'obbligo di esibizione del certificato verde a 23 milioni di lavoratori: nell'esercito sono compresi deputati e senatori ma anche colf,...

Advertising

borghi_claudio : Sono scattati i 5 giorni da quando il dl green pass sul lavoro è stato 'approvato' e ancora del testo in Gazzetta ufficiale non c'è traccia. - borghi_claudio : SEMPRE ASSENTE IL DECRETO GREEN PASS LAVORO IN GAZZETTA UFFICIALE. Sarà MOLTO divertente andare a leggere le differ… - RobertoBurioni : I novax stanno proponendo un referendum sul green pass. Invito tutti a firmare così una volta per tutte ci contiamo… - jobwithinternet : RT @AlessiaBlack01: CAPITO? secondo questo essere semi-umano è bello il green pass cosi la gente si abitua ad avere paura! - AriannaPioli : RT @Zoth2021: @MaurilioVitto @mariamacina Vuole parlare anche lei con mia cugina? Non ho offeso nessuno...solo che chi parla di ripresa col… -