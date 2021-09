Ermal Meta, Salmo e gli altri: l’attacco a Conte per il comizio-assembramento (Di mercoledì 22 settembre 2021) Quando la politica e la musica si incontrano è sempre il prequel di qualche catastrofe, protagonista oggi è Salmo. Basti pensare alle ultime uscite pubbliche di cantanti sulle cose della stretta attualità. J-Ax, minacciato di morte. Eric Clapton, prima contro il green pass per poi organizzare un concerto con accesso consentito solo a chi in possesso di certificato. Fedez, finito in vigilanza Rai per aver offeso “senza contraddittorio” degli esponenti di partito ritenuti omofobi. Lo storico non è dei migliori. Alla festa però ecco aggiungersi il già citato Salmo affiancato da Ermel Meta, Sferaebbasta e Lodo Guenzi. Quindi da domani le capienze degli spettacoli in generale tornano alla normalità? https://t.co/trj0VLRKfr — Ermal Meta (@MetaErmal) September 21, 2021 Il ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Quando la politica e la musica si incontrano è sempre il prequel di qualche catastrofe, protagonista oggi è. Basti pensare alle ultime uscite pubbliche di cantanti sulle cose della stretta attualità. J-Ax, minacciato di morte. Eric Clapton, prima contro il green pass per poi organizzare un concerto con accesso consentito solo a chi in possesso di certificato. Fedez, finito in vigilanza Rai per aver offeso “senza contraddittorio” degli esponenti di partito ritenuti omofobi. Lo storico non è dei migliori. Alla festa però ecco aggiungersi il già citatoaffiancato da Ermel, Sferaebbasta e Lodo Guenzi. Quindi da domani le capienze degli spettacoli in generale tornano alla normalità? https://t.co/trj0VLRKfr —(@) September 21, 2021 Il ...

fanpage : Protesta ironicamente, ma neanche troppo, Ermal Meta che ha postato un video tratto dal comizio elettorale di Giuse… - marcomasini64 : Come sapete tra gli ospiti del mio live del 30 settembre all’Arena di Verona, ci sarà anche il mio amico Ermal Meta… - SkyTG24 : Ermal Meta infiamma Tirana: 'Appassioniamoci al futuro' - Rosariodpr1974 : RT @lageloni: Un bel paradosso: Ermal Meta e un altro tizio rapper (ok, boomer) contro Conte perché riempie le piazze mentre i concerti son… - Ary1797 : RT @OptiMagazine: #ErmalMeta commenta l'accoglienza di #Conte a #Cosenza: 'Perché i concerti no?' -