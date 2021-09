Controlli contro degrado e illegalità, due denunce e sei arresti (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma – Sei persone arrestate, due denunciate a piede libero e sanzioni amministrative per complessivi 43.000 euro. E’ il bilancio di una maxi operazione di controllo che i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno fatto scattare in vari quadranti della Capitale, da Termini a Trastevere, dal Colosseo all’Esquilino, dall’Eur a San Lorenzo, per arginare i fenomeni di illegalità diffusa, degrado, “mala-movida” e abusivismo, e, nel contempo, aumentare la percezione di sicurezza nei cittadini, fornendo risposte concrete alle loro istanze. Ad entrare in azione sono stati i Carabinieri del Gruppo di Roma con il supporto dei militari del N.A.S. e del Nucleo Cinofili di Roma, che hanno identificato complessivamente oltre 1350 persone, eseguito accertamenti su circa 550 veicoli ed effettuato verifiche a numerose attività commerciali. Un ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma – Sei persone arrestate, due denunciate a piede libero e sanzioni amministrative per complessivi 43.000 euro. E’ il bilancio di una maxi operazione dillo che i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno fatto scattare in vari quadranti della Capitale, da Termini a Trastevere, dal Colosseo all’Esquilino, dall’Eur a San Lorenzo, per arginare i fenomeni didiffusa,, “mala-movida” e abusivismo, e, nel contempo, aumentare la percezione di sicurezza nei cittadini, fornendo risposte concrete alle loro istanze. Ad entrare in azione sono stati i Carabinieri del Gruppo di Roma con il supporto dei militari del N.A.S. e del Nucleo Cinofili di Roma, che hanno identificato complessivamente oltre 1350 persone, eseguito accertamenti su circa 550 veicoli ed effettuato verifiche a numerose attività commerciali. Un ...

