Conte può tornare subito in panchina: un top club sulle sue tracce (Di mercoledì 22 settembre 2021) In casa Barcellona sono ore calde circa un possibile esonero di Ronald Koeman. La gara di domani contro il Cadice sarà fondamentale in tal senso. Solo una vittoria potrebbe allungargli la vita su una delle panchine più prestigiose dell'intero panorama calcistico. Barcellona, Conte è nella lista dei possibili sostituti Oltre ad Andrea Pirlo, figura un altro italiano nella lista dei possibili sostituti di Ronald Koeman. Si tratta di Antonio Conte che dopo l'esperienza con l'Inter è rimasto senza panchina e sta aspettando il treno giusto per salire in corsa. LEGGI ANCHE: A tutto Tebas: "Superlega, Barca, Fifa e molto altro". LEGGI ANCHE: Pirlo, clamorosa indiscrezione: un top club su di lui! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

