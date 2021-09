Colti in flagranza mentre bruciano rifiuti speciali: in cinque in manette (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma – Sono stati Colti in flagranza di reato, mentre davano fuoco a una quantità considerevole di rifiuti speciali e ingombranti, i 5 cittadini di nazionalità romena arrestati ieri dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, dell’Unità Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale). In queste ore il processo con rito direttissimo per i responsabili, accusati di reati ambientali: dal deposito incontrollato di rifiuti alla combustione illecita. Dopo mesi di indagini, anche grazie al supporto di droni, i caschi bianchi, diretti dal Vice Comandante Dott. Stefano Napoli, sono intervenuti ieri in un terreno privato sulla Via Tiberina, in prossimità del fiume Tevere, dove era presente un’area di smaltimento illecito di rifiuti, i quali venivano regolarmente dati alle fiamme ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma – Sono statiindi reato,davano fuoco a una quantità considerevole die ingombranti, i 5 cittadini di nazionalità romena arrestati ieri dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, dell’Unità Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale). In queste ore il processo con rito direttissimo per i responsabili, accusati di reati ambientali: dal deposito incontrollato dialla combustione illecita. Dopo mesi di indagini, anche grazie al supporto di droni, i caschi bianchi, diretti dal Vice Comandante Dott. Stefano Napoli, sono intervenuti ieri in un terreno privato sulla Via Tiberina, in prossimità del fiume Tevere, dove era presente un’area di smaltimento illecito di, i quali venivano regolarmente dati alle fiamme ...

