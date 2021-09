Colpo Empoli, il Cagliari cede 2-0 in casa (Di mercoledì 22 settembre 2021) Cagliari (ITALPRESS) – L’esordio casalingo di Walter Mazzarri sulla panchina del Cagliari si chiude con una sconfitta per 2-0 contro l’Empoli di Andreazzoli. Reduce dal pareggio esterno contro la Lazio, la formazione sarda soffre e incassa un gol per tempo: apre Di Francesco, chiude Stulac. Dopo due sconfitte consecutive, l’Empoli non cambia atteggiamento: cerca il fraseggio e nel primo tempo domina il possesso palla con picchi di quasi il 60%; cerca la profondità e la trova costantemente con Pinamonti, preferito a Cutrone. La novità rispetto alle ultime due uscite però è la titolarità di Federico Di Francesco che al 29?, su assist di Haas, firma il decimo gol in carriera in Serie A con un tiro sporcato da Ceppitelli quel che basta per ingannare Cragno. Se l’Empoli è una macchina ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 settembre 2021)(ITALPRESS) – L’esordiolingo di Walter Mazzarri sulla panchina delsi chiude con una sconfitta per 2-0 contro l’di Andreazzoli. Reduce dal pareggio esterno contro la Lazio, la formazione sarda soffre e incassa un gol per tempo: apre Di Francesco, chiude Stulac. Dopo due sconfitte consecutive, l’non cambia atteggiamento: cerca il fraseggio e nel primo tempo domina il possesso palla con picchi di quasi il 60%; cerca la profondità e la trova costantemente con Pinamonti, preferito a Cutrone. La novità rispetto alle ultime due uscite però è la titolarità di Federico Di Francesco che al 29?, su assist di Haas, firma il decimo gol in carriera in Serie A con un tiro sporcato da Ceppitelli quel che basta per ingannare Cragno. Se l’è una macchina ...

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Colpo Empoli, il Cagliari cede 2-0 in casa - - Tele_Nicosia : Colpo Empoli, il Cagliari cede 2-0 in casa - CorriereCitta : Colpo Empoli, il Cagliari cede 2-0 in casa - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Colpo Empoli, il Cagliari cede 2-0 in casa - - ItaliaNotizie24 : Colpo Empoli, il Cagliari cede 2-0 in casa -

Ultime Notizie dalla rete : Colpo Empoli Il Milan raggiunge l'Inter grazie a Brahim e Theo; il Cagliari crolla in casa con l'Empoli ... punizione pericolosissima per il Venezia, Theo spara un colpo potentissimo, ma troppo centrale, ... sul secondo palo stacca Rebic che non schiaccia abbastanza Cagliari - Empoli 0 - 2 88': vicinissimo ...

L'Empoli vince a Cagliari Ma e' un episodio isolato nel monologo dell'Empoli. Anche Andreazzoli cambia: fuori Ricci, dentro ... Il terzo legno e' di Bajrami che all'89' sfiora il colpo del ko. Mazzarri si gioca la carta ...

Colpo Empoli, il Cagliari cede 2-0 in casa Qui News pisa Qui News Pisa Empoli corsaro a Cagliari, battuta 2-0 la squadra di Mazzarri L'Empoli batte 2-0 il Cagliari all'Unipol Domus e ottiene un'importante vittoria in chiave salvezza. Toscani in vantaggio al 29' con Federico Di Francesco: l'ex SPAL mette in rete con una bella girata ...

Colpo Empoli, il Cagliari cade in casa CAGLIARI (ITALPRESS) - L'esordio casalingo di Walter Mazzarri sulla panchina del Cagliari si chiude con una sconfitta per 2-0 contro l'Empoli di Andreazzol ...

... punizione pericolosissima per il Venezia, Theo spara unpotentissimo, ma troppo centrale, ... sul secondo palo stacca Rebic che non schiaccia abbastanza Cagliari -0 - 2 88': vicinissimo ...Ma e' un episodio isolato nel monologo dell'. Anche Andreazzoli cambia: fuori Ricci, dentro ... Il terzo legno e' di Bajrami che all'89' sfiora ildel ko. Mazzarri si gioca la carta ...L'Empoli batte 2-0 il Cagliari all'Unipol Domus e ottiene un'importante vittoria in chiave salvezza. Toscani in vantaggio al 29' con Federico Di Francesco: l'ex SPAL mette in rete con una bella girata ...CAGLIARI (ITALPRESS) - L'esordio casalingo di Walter Mazzarri sulla panchina del Cagliari si chiude con una sconfitta per 2-0 contro l'Empoli di Andreazzol ...