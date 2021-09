Clima, la Corte dei conti Ue: “Bruxelles non fa abbastanza per favorire gli investimenti verdi. Inattuate le norme per classificarli” (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’Unione europea non sta facendo abbastanza per favorire gli investimenti verdi necessari a mitigare il cambiamento Climatico, e il “piano per la finanza sostenibile” approvato nel 2018 in attuazione degli accordi di Parigi è in larga parte inattuato. Lo afferma in una relazione speciale la Corte dei conti europea, dopo aver esaminato l’attività dell’Unione per favorire gli investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale, il cui valore – secondo gli esperti – dovrà raggiungere i 100-150 miliardi l’anno per ridurre del 55% le emissioni di gas serra entro il 2030. Dal documento emerge che i criteri oggi usati per dichiarare “eco-sostenibili” i progetti finanziati con fondi europei non sono sufficientemente rigorosi né basati su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’Unione europea non sta facendoperglinecessari a mitigare il cambiamentotico, e il “piano per la finanza sostenibile” approvato nel 2018 in attuazione degli accordi di Parigi è in larga parte inattuato. Lo afferma in una relazione speciale ladeieuropea, dopo aver esaminato l’attività dell’Unione perglisostenibili dal punto di vista ambientale, il cui valore – secondo gli esperti – dovrà raggiungere i 100-150 miliardi l’anno per ridurre del 55% le emissioni di gas serra entro il 2030. Dal documento emerge che i criteri oggi usati per dichiarare “eco-sostenibili” i progetti finanziati con fondi europei non sono sufficientemente rigorosi né basati su ...

Clima, la Corte dei conti Ue: “Bruxelles non fa abbastanza per favorire gli investimenti verdi Il Fatto Quotidiano Finanza sostenibile, per la Corte dei Conti Ue l’Europa non fa abbastanza La politica europea per la finanza verde è lacunosa e poco efficace. Ad affermarlo è la Corte dei conti europea nella relazione speciale sulla finanza sostenibile (link in basso), dove spiega che ...

Le opportunità per le imprese dal programma europeo per l’ambiente ed il clima “Dall’Europa non sono 'bruscolini' ma grandi opportunità per le imprese. Primo girone il LiFE”, venerdì 24 settembre un evento con la presenza di esperti nazionali ed internazionali. Organizza l'europ ...

La politica europea per la finanza verde è lacunosa e poco efficace. Ad affermarlo è la Corte dei conti europea nella relazione speciale sulla finanza sostenibile (link in basso), dove spiega che ...
"Dall'Europa non sono 'bruscolini' ma grandi opportunità per le imprese. Primo girone il LiFE", venerdì 24 settembre un evento con la presenza di esperti nazionali ed internazionali. Organizza l'europ ...