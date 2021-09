Casertana, dal Pescara arriva in prestito Alessio Rossi (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Casertana FC comunica di aver prelevato a titolo temporaneo dal Delfino Pescara il calciatore Alessio Rossi. Centrocampista con propensione offensiva, classe 2003, Rossi è cresciuto nel vivaio abruzzese e lo scorso anno ha militato in prestito nelle fila del Foggia. Il calciatore si è già unito al gruppo di mister Maiuri, prendendo parte alla seduta di allenamento odierna. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLaFC comunica di aver prelevato a titolo temporaneo dal Delfinoil calciatore. Centrocampista con propensione offensiva, classe 2003,è cresciuto nel vivaio abruzzese e lo scorso anno ha militato innelle fila del Foggia. Il calciatore si è già unito al gruppo di mister Maiuri, prendendo parte alla seduta di allenamento odierna. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

