Barça, Koeman si presenta in conferenza, legge un comunicato e va via. Laporta: «L’abbiamo scoperto poco prima» (Di mercoledì 22 settembre 2021) Una conferenza stampa parecchio sui generis quella dell’allenatore del Barcellona, Ronald Koeman, alla vigilia della partita di Liga contro il Cadice. Il tecnico si è presentato davanti ai media dichiarando che non avrebbe accettato alcuna domanda e leggendo un comunicato. Dopodiché ha abbandonato la sala. L’incipit del documento è il seguente: “Buongiorno a tutti, il club è con me in una situazione di ricostruzione. La situazione finanziaria del club è legata allo sport, questo significa che dobbiamo ricostruire la rosa senza poter fare grandi investimenti. Il calcio ha bisogno di tempo, i giovani possono arrivare a diventare grande in due anni. La cosa buona di ricostruire la squadra è che i giovani potranno avere opportunità come Xavi e Iniesta hanno avuto ai loro tempi. Ma ci vuole ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 settembre 2021) Unastampa parecchio sui generis quella dell’allenatore del Barcellona, Ronald, alla vigilia della partita di Liga contro il Cadice. Il tecnico si èto davanti ai media dichiarando che non avrebbe accettato alcuna domanda endo un. Dopodiché ha abbandonato la sala. L’incipit del documento è il seguente: “Buongiorno a tutti, il club è con me in una situazione di ricostruzione. La situazione finanziaria del club è legata allo sport, questo significa che dobbiamo ricostruire la rosa senza poter fare grandi investimenti. Il calcio ha bisogno di tempo, i giovani possono arrivare a diventare grande in due anni. La cosa buona di ricostruire la squadra è che i giovani potranno avere opportunità come Xavi e Iniesta hanno avuto ai loro tempi. Ma ci vuole ...

Barca, Koeman: "Dobbiamo ricostruire, ma serve tempo" "Il club - ha detto Koeman, secondo quanto riporta il sito del quotidiano spagnolo Marca - è in una situazione di ricostruzione. Dobbiamo ricostruire la squadra senza fare grandi investimenti e ...

