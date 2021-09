Ascolti tv 21 settembre 2021 | la detective Morgane doppia Canale5 | che doppia Floris

(Di mercoledì 22 settembre 2021)tv: la serie tv di Rai1 vince facilmente la serata Martedì sera televisivo senza Champions League in chiaro, ma con il turno infrasettimanale di Serie A su Dazn e Sky. La serata è stata vinta dalla serie tvgeniale su Rai1 con il 19,7% e 3,945 milioni di telespettatori. Settimana scorsa lo stesso telefilm aveva raccolto il 20,6% e 4,1 milioni. Seconda posizione per il film Sotto il sole di Riccione su, che ha registrato il 10,49% e 2,030 milioni d’italiani collegati. Medaglia bronzo, invece, per il talk show diMartedì su La7 con il 5,46% e 1,011 milioni di contatti. Sette giorni fa il programma di Giovanniaveva portato a casa il 4,5% e 843 mila.tv altre reti La gara dei talk show prosegue con #Cartabianca su Rai3 con il 5,53% e 997 ...

GassmanGassmann : Ascolti tv 20 settembre 2021: Gassmann torna alla grande e straccia il Grande Fratello Vip | TvZoom ?????? - 95_addicted : RT @davidemaggio: #AscoltiTV | Martedì 21 Settembre. Domina Morgane (19.7%), Sotto il Sole di Riccione 10.5%. I maghi di Rai2 si fermano… - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Ascolti TV | Martedì 21 Settembre. Domina Morgane (19.7%), Sotto il Sole di Riccione 10.5%. I maghi di Rai2 si fermano… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 21 settembre 2021: la detective Morgane doppia Canale5, che doppia Floris. “Morgane – Detective geniale”… - Teleblogmag : La serie francese continua a macinare #Ascoltitv contro tutti. Iscriviti gratuitamente al canale Telegram per esse… -

Ascolti 21 settembre 2021: Morgane - Detective Geniale, Voglio essere un mago, Sotto il sole di Riccione Ecco quali programmi sono andati in onda ieri, martedì 21 settembre: su Rai1 nuovo appuntamento con ...Ascolti Tv martedì 21 settembre 2021. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ...Pallone in campo, stavolta con le partite dell'anticipo del turno infrasettimanale della Serie A (e quindi non con la Champions League) martedì 21 settembre, con Fiorentina-Inter (su Dazn, by Auditel ...