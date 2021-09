Ancora sequestri per pomodori e salse spacciati per italiani

(Di mercoledì 22 settembre 2021) I Carabinieri del reparto Tutela Agroalimentare hanno provveduto al sequestro di diverse tonnellate die passata di pomodoro provenienti dall’estero maper prodotti made in Italy Venivanopermade in Italy ma in realtà erano prodotti con materie prime estere è stato scoperto a Reggio Calabria dai Carabinieri del L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

lacittanews : Non si arresta la scia di frodi e sequestri nel settore agroalimentare del nostro Paese. Ancora una volta nel mirin… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora sequestri

Consumatore.com

... sparizioni forzate, torture, sfollamenti forzati edi persona commessi da milizie e gruppi armati - si faattendere. Il motivo è semplice: omaggiandole sin dal 2012 con una legge ...È entusiasmante scoprire ogni giorno che dopo 67 edizioni del Premio Napoli ci siatanto ... Con sette omicidi, quattrodi persona, undici condanne definitive, due rocambolesche fughe ...Altri sequestri di prodotti a base di pomodori per cui le etichette indicavano luoghi di provenienza non veri o non autorizzati.La polizia di Napoli hanno notato un uomo a bordo di una bici elettrica che ha consegnato un telefonino ad una persona in cambio di denaro.