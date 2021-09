Amici 21, Luca D’Alessio crolla: “Ho dato troppa importanza all’amore” (Di mercoledì 22 settembre 2021) E’ appena partita la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi e già si parla molto dell’allievo di canto ammesso al talent LDA, in quanto definito dai più “figlio di Gigi D’Alessio”, una nomea che ora il giovane vuole scrollarsi di dosso. Nella prima puntata del rinnovato talent, il cantante ha segnato il debutto in tv con l’esibizione in studio di un suo inedito, dividendo dentro e fuori la scuola di Canale 5. In particolare in studio, se Anna Pettinelli ha criticato il giovane paragonandolo al padre e famoso cantautore, Rudy Zerbi ha dato una chance al cantante assegnandogli un banco nella scuola. E, una volta chiamato in sala-studio dal prof. Zerbi per un primo incontro conoscitivo, nel daytime del talent LDA ha svelato cosa lo ha avvicinato alla musica e lo scopo della sua arte, senza nascondere di voler fare ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 22 settembre 2021) E’ appena partita la nuova edizione didi Maria De Filippi e già si parla molto dell’allievo di canto ammesso al talent LDA, in quanto definito dai più “figlio di Gigi”, una nomea che ora il giovane vuole srsi di dosso. Nella prima puntata del rinnovato talent, il cantante ha segnato il debutto in tv con l’esibizione in studio di un suo inedito, dividendo dentro e fuori la scuola di Canale 5. In particolare in studio, se Anna Pettinelli ha criticato il giovane paragonandolo al padre e famoso cantautore, Rudy Zerbi hauna chance al cantante assegnandogli un banco nella scuola. E, una volta chiamato in sala-studio dal prof. Zerbi per un primo incontro conoscitivo, nel daytime del talent LDA ha svelato cosa lo ha avvicinato alla musica e lo scopo della sua arte, senza nascondere di voler fare ...

