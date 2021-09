Aceto Balsamico di Modena IGP, produzione in crescita del 15% (Di mercoledì 22 settembre 2021) Nella foto: il maestro pasticciere Sal de Riso (in centro); Mariangela Grosoli, presidente Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena; Enrico Corsini, presidente Consorzio Aceto Balsamico Tradizionale di Modena. MILANO (ITALPRESS) – I Consorzi di Tutela dell'Aceto Balsamico di Modena IGP e dell'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP insieme, a Milano, per sottolineare successi e novità del mondo dell'Oro Nero, eccellenze del territorio di Modena e Reggio Emilia.L'Aceto Balsamico di Modena IGP nel 2020 ha raggiunto il miliardo di euro di fatturato al consumo, superando i 90 milioni di litri prodotti. Il 2021 fa ben ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Nella foto: il maestro pasticciere Sal de Riso (in centro); Mariangela Grosoli, presidente Consorzio Tuteladi; Enrico Corsini, presidente ConsorzioTradizionale di. MILANO (ITALPRESS) – I Consorzi di Tutela dell'diIGP e dell'Tradizionale diDOP insieme, a Milano, per sottolineare successi e novità del mondo dell'Oro Nero, eccellenze del territorio die Reggio Emilia.L'diIGP nel 2020 ha raggiunto il miliardo di euro di fatturato al consumo, superando i 90 milioni di litri prodotti. Il 2021 fa ben ...

Advertising

sbonaccini : Giù le mani dall'Aceto Balsamico. E dalle nostre produzioni Dop e Igp. L'ipotesi di lasciare la possibilità alla Sl… - LaNotifica : Aceto Balsamico di Modena IGP, produzione in crescita del 15% - CorriereCitta : Aceto Balsamico di Modena IGP, produzione in crescita del 15% - messina_oggi : Aceto Balsamico di Modena IGP, produzione in crescita del 15%Nella foto: il maestro pasticciere Sal de Riso (in cen… - Italpress : Aceto Balsamico di Modena IGP, produzione in crescita del 15% -